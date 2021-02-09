Сеул, 9 февраля 2021, 08:16 — REGNUM Южная Корея продолжает лидировать на мировом рынке судостроения. Об этом сообщает Chosun Biz со ссылкой на британское агентство Clarkson Research.
Согласно опубликованным данным, в январе 2021 года мировой объём судостроения составил 1,7 млн CGT, 54% которых приходится на Южную Корею.
Объём судостроения Южной Кореи составил 910 тыс. CGT или 20 судов, Китая — 510 тыс. CGT (32 судна), Японии — 260 тыс. CGT (12 судов).
Известно, что южнокорейские судостроители продолжают опережать китайских конкурентов на протяжении семи месяцев подряд.
Напомним, что по итогам 2020 года Южная Корея стала лидером на мировом рынке судостроения, получив заказы на строительство 738 судов (19,24 млн CGT).
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CGT — регистровая тонна— единица объёма, равная 100 кубическим футам, то есть 2,83 м³. Применяется для оценки тоннажа в судоходстве.