История вопроса

Судостроение или кораблестроение - отрасль производства, занимающаяся созданием различных плавсредств. Судостроение существует с тех пор, как люди впервые ощутили потребность в перевозках по водоёмам.

Современные суда представляют из себя одни из самых сложных сооружений. Судно строится достаточно долго и требует значительных капиталовложений. С учётом смежных отраслей судостроение даёт работу большому количеству людей, занятых в промышленности.

В настоящее время в гражданском судостроении лидируют Китай, Южная Корея и Япония. В 2018 году компании из этих стран получили 66% всех заказов на суда (по стоимости). Всего в 2018 году было заказано 1467 судов общим тоннажем 51,4 тысяч регистровых тонн. Но в целом на мировом рынке судостроения с 2010 года наблюдается спад.

В России работают 268 судостроительных предприятий, из которых 86 – государственные. Крупнейшими центрами российского судостроения являются Санкт-Петербург, Северодвинск, Нижний Новгород и Калининградская область. Всего в российском судостроении заняты более тысячи предприятий. Россия занимает второе место после США в области военного кораблестроения, около 70% всех заказов российских судостроителей – военные.

