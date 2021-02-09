Пекин, , 07:23 — REGNUM Китайские мобильные игры осуществили существенную экспансию на иностранные рынки в 2020 году, согласно данным мобильного приложения компании по анализу мобильных данных Sensor Tower, сообщает агентство Синьхуа.

Топ-30 крупнейших рентабельных китайских мобильных игр на рынке заработали $9,24 млрд в магазинах App Store и Google Play в прошлом году, что на 47% больше в годовом исчислении. В 2019 году этот показатель достиг всего $6,3 млрд.

В общей сложности 37 китайских мобильных игр заработали каждая более $100 млн на иностранных рынках, что на 12 игр больше, чем в 2019 году. Япония потеснила США в рейтинге стран с самой высокой популярностью китайских мобильных игр в прошлом году. Японские геймеры предпочитают китайские игры в плане культуры и эстетики, утверждают специалисты.

В прошлом году топ-30 китайских мобильных игр заработали суммарно $2,8 млрд на японском рынке, что на 81% больше в годовом исчислении.

Мобильная версия игры в жанре королевской битвы «PlayerUnknown's Battlegrounds», широко известная как «PUBG Mobile», продолжала возглавлять список, обеспечив доход за рубежом на уровне $1,06 млрд в 2020 году. С момента своего дебюта в начале 2018 года мобильная игра заработала в общей сложности $2,1 млрд на зарубежных рынках.

Мобильная игра в открытом мире Genshin Impact, изданная компанией miHoYo в октябре 2020 года достигла в $160 млн на рынках других стран, установив новый рекорд месячного дохода китайской игры на мировом рынке мобильных игр. Ранее рекорд принадлежал PUBG Mobile, которая в июле 2019 года заработала $90 млн.