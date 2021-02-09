Тюмень, , 07:18 — REGNUM В Тюмени популярная сеть кофеен оскандалилась из-за действий администратора, унизившего и уволившего сотрудников. Об этом сообщают «Моменты. Тюмень».

Тюмень славится уютными кофейнями, полюбившимися как жителям областной столицы, так и её гостям. В одной из кофеен администратор обыскал шкафчики сотрудников, где хранились их личные вещи и деньги, в их отсутствие. Мало того, выкинул содержимое шкафчиков в мусорное ведро, а на утро уволил двух бариста.

Одна из пострадавших от унижений и действий администратора кофейни пожаловалась в TikTok на неправомерное, на её взгляд, увольнение. Но подавать в Трудовую инспекцию жалобу не решилась по причине хорошего отношения к директору. Бывшие сотрудники данной кофейни, сочувствуя, сообщили про неоплачиваемые стажировки и постоянные штрафы.

Руководство сети кофеен сообщило изданию, что администратор, безусловно, не прав.

«Мы уже связались с сотрудниками. Здесь, действительно, имел место личный конфликт. С управляющим и с администратором была проведена работа», — отметили в пиар-службе предприятия.

Также отмечается, что стажировки в данной сети кофеен оплачиваются. При устройстве на работу сотрудника обязательно знакомят с условиями как премирования, так и депремирования. Кроме того, по статье Трудового кодекса увольнять сотрудников в данной компании не принято.