Хух-Хото, Китай, , 06:59 — REGNUM Крупнейший в Китае сухопутный порт Маньчжурия нарастил количество грузовых поездов Китай — Европа, прошедших через него, сообщает агентство Синьхуа.

В общей сложности 331 трансграничный грузовой поезд прошел через порт в январе, что на 59,9% больше в годовом исчислении. Таким образом, рост наблюдается уже 11 месяцев подряд, сообщили в администрации станции Маньчжурия, находящейся под управлением компании China Railway Harbin Group.

Из общего количества поездов порт обработал 157 исходящих, что на 27,6% больше в годовом исчислении, в то время как количество входящих поездов выросло на 107,1% в годовом исчислении до 174.

Исходящие грузовые поезда Китай — Европа, идущие через Маньчжурию, могут достигать 13 европейских стран. В число перевозимых товаров, в основном, входят предметы первой необходимости, электротехническая продукция, промышленное оборудование, металлы и сельскохозяйственная продукция.