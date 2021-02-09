Тюмень, , 06:56 — REGNUM В Тюмени разрабатывается проектная документация на снос здания торгового центра «Европа», который признан судом самостроем. Об этом сообщает газета «Тюменская область сегодня» со ссылкой на городской департамент земельных отношений и градостроительства.

На месте строения, расположенного по улице Чаплина, планируется обустроить магистральную дорогу общегородского значения, с регулируемым движением и велодорожками.

Как ранее сообщало РЕ, причин сноса ТЦ «Европа» несколько. Основная — трёхэтажное сооружение появилось на арендованной у города земле, где должна была располагаться временная автостоянка.

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