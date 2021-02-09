Урумчи, Китай, , 06:43 — REGNUM Газопровод Туркмения — Китай прокачал 3,87 млрд кубометров природного газа в Китай в январе текущего года, сообщили в компании PipeChina West Pipeline Company, передает агентство Синьхуа.

Газопровод передавал до 153 млрд кубометров природного газа в день во время пиковых нагрузок в прошлом месяцев, сообщили в компании.

Трубопровод тянется от границы между Туркменией и Узбекистаном, проходит через Узбекистан и Казахстан и соединяется с китайским газопроводом «Восток — Запад» в Хоргосе Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая. Это первый в Китае транснациональный газопровод.

Газопровод имеет общую протяженность 1833 км, в то время как проектная годовая пропускная способность составляет 60 млрд кубометров газа. Утверждается, что газопровод работает стабильно и безопасно уже более 11 лет с момента его ввода в эксплуатацию в декабре 2009 года.

По данным компании, импорт природного газа по трубопроводу ежегодно составляет более 15% от общего объема потребления Китая. Трубопровод приносит пользу более чем 500 млн человек в 27 провинциях, муниципалитетах, автономных районах страны и Специальному административному району Гонконг.