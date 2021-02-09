Токио, , 06:29 — REGNUM Правительство Японии выделило около 1,14 трлн иен (около $11 млрд) из резервного фонда для субсидирования отраслей экономики, пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции, сообщает агентство Kyodo.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения и надежда на вакцинацию — все новости»

Сообщается, что из этой суммы 880,2 млрд иен получат муниципалитеты, которые уже сами смогут выделить средства для помощи ресторанам и барам, несущим финансовые потери от ограничений по рабочим часам. Также разовую выплату в размере 249 млрд иен получат предприятия, занятые поставкой палочек для еды и полотенец для рук в общепиты.

Отмечается, что с начала пандемии правительство Японии выделило из резервного фонда около 11,5 трлн иен на поддержку пострадавших от COVID-19 предприятий. При этом в фонде еще пока остается 2,68 трлн иен.