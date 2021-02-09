Екатеринбург, , 06:25 — REGNUM Свердловская область получила дополнительные 9 млрд рублей на строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Об этом сообщает региональный Департамент информполитики.

Средства поступили из федерального бюджета и рассчитаны на 2021−2023 годы. На них планируется достроить третий пусковой комплекс, который и замкнёт кольцо вокруг Екатеринбурга, а также реконструировать один из участков магистрали.

Губернатор Евгений Куйвашев поручил обеспечить окончание строительства дороги. Завершение всех работ может стать подарком жителям Екатеринбурга к его 300-летнему юбилею.