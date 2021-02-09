Хайкоу, Китай, , 06:23 — REGNUM Монтаж глубоководного полупогружного нефтедобывающего комплекса мощностью 100 тыс. тонн начался на газовом месторождение в южно-китайской островной провинции Хайнань, сообщает агентство Синьхуа.

Энергетическая станция, получившая название «Глубокое море №1» была самостоятельно разработана и построена Китайской национальной шельфовой нефтяной корпорацией (CNOOC), являющейся крупнейшим добытчиком шельфовой нефти в стране.

Газовое месторождение «Линшуй 17−2» является первым в Китае глубоководным автономным месторождением со средней эксплуатационной глубиной 1500 метров. «Глубокое море №1» был доставлен 14 января с Желтого морю у восточно-китайской провинции Шаньдун к берегам Хайнани для разработки газового месторождения.

Почти 80 рабочих отправились на место 5 февраля, чтобы подготовиться к прибытию объекта, сказал заместитель генерального директора проектной группы CNOOC «Линшуй 17−2» Лю Кунчжун, добавив, что объект, как ожидается, начнет функционировать в июне.

«Глубокое море № 1» имеет максимальное водоизмещение 110 тыс. тонн при расчетном сроке службы 150 лет. Объект имеет максимальную емкость хранения нефти до 20 тыс. кубометров.