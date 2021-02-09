Пекин, , 06:14 — REGNUM Потребление электроэнергии в Китае, являющееся ключевым показателем экономической активности, должно вырасти на 6−7% в годовом исчислении за 2021 год, сообщили в Китайском совете по электричеству.

Поставки и спрос на электроэнергию продолжат сохранять баланс в этом году, хотя в ряде сфер страна может столкнуться с нехваткой электроэнергии при пиковых нагрузках. Совет также прогнозирует, что доля установленной мощности, обеспечиваемой не ископаемыми энергоносителями, продолжит расширяться.

Установленная мощность выработки электроэнергии в Китае, как ожидается, достигнем 2,37 млрд кВт к концу 2021 года, что почти на 7,7% больше в годовом исчислении, в то время как доля энергии, вырабатываемой из не ископаемых источников, достигнет 47,3%, что на 2,5 процентных пункта больше, чем в 2020 году.

В Совете отметили, что установленные мощности как ветровой, так и солнечной энергетики увеличатся примерно на три процентных пункта по сравнению с уровнем конца 2020 года.

Китай пообещал увеличить долю не ископаемого топлива в структуре потребления первичной отрасли примерно до 25% к 2030 году и довести общую установленную мощность ветровой и солнечной энергии до более чем 1,2 млрд кВт.