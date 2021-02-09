Владивосток, , 05:01 — REGNUM Власти Приморья заверили работников завода «Радиоприбор», что совместно с ОАО «Дубненский машиностроительный завод имени Федорова» (ДМЗ) помогут с дальнейшим их трудоустройством, сообщили корреспонденту у ИА REGNUM в пресс-службе регионально правительства.

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В 2014 году производственные мощности «Радиоприбора» для выполнения гособоронзаказа (ГОЗ) были переданы в аренду Дубненскому машиностроительному заводу, а трудовой коллектив продолжил работу по срочным контрактам. Эти контракты, как и срок выполнения ГОЗ, истекают в 2021 году.

В связи с этим коллективу «Радиоприбора» руководство «ДМЗ» предложило различные варианты прекращения трудовых отношений, в том числе досрочное расторжение договоров по согласию сторон с выплатой единовременной компенсации в размере пятикратной среднемесячной зарплаты, трудоустройство в режиме простоя до окончания срока действия контрактов с сохранением 2/3 заработной платы. Кроме того, желающие могут трудоустроиться на предприятии ОАО «ДМЗ» в городе Дубна с предоставлением ряда компенсаций.

По словам представителя собственника ОАО «ДМЗ», все денежные начисления работникам будут производиться, исходя из максимально возможного размера в каждом конкретном случае.

С 9 февраля приступит к работе совместная рабочая группа, в которую войдут представители минпромторга и минтруда Приморья и ОАО «ДМЗ». Её задача — оказать желающим содействие в трудоустройстве на других предприятиях.

«Мы в индивидуальном порядке рассмотрим обращения всех сотрудников «Радиоприбора», желающих трудоустроиться на предприятиях оборонно-промышленного комплекса региона и окажем им в этом содействие. Это заводы «Изумруд», «Дальприбор», «Дальзавод», «Звезда» и другие. Потребность в квалифицированных кадрах там есть», — сказал на встрече с коллективом 8 февраля министр промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году «Радиоприбор» уже прошёл процедуру банкротства и стал филиалом «Дубненского машиностроительного завода». Суд назначил внешнего управляющего предприятия, часть имущества выставили на продажу.

В марте 2020 года основными неплательщиками зарплаты в Приморье стали «Радиоприбор» (21,3 млн рублей), «Приморский механический завод» (11,5 млн рублей), «Дальневосточный арсенал» (6,4 млн рублей) и ФГУП «Дальневосточное» (5,6 млн рублей).

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