Иркутск, , 03:56 — REGNUM Иркутский арбитраж удовлетворил требование финансового управляющего дочери бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко — Татьяны Мордуевой, и продлил срок реализации имущества. До 5 мая 2021 года также были продлены полномочия финансового управляющего Дмитрия Токарева, передаёт ИА REGNUM.

Иск о банкротстве индивидуального предпринимателя Мордуевой инициировало ООО «КапиталИнвестСтрой». В январе 2018 года в отношении неё ввели процедуру реструктуризации долгов. В октябре 2019 года в деле перешли к реализации имущества.

Финансовый управляющий в ходе инвентаризации имущества обнаружил у Татьяны Мордуевой доли в уставных капиталах ООО «Издательский центр «Салют», ООО «Агентство недвижимости «Арбат», ООО «Управление механизации», ООО «Сибстальмонтаж» (доля находится в залоге банка «Солидарность»), а также заложенную тому же банку долю в ООО «Ангарскстальконструкция».

Распродажа имущества Мордуевой продолжится.

Напомним, в сентябре 2020 года был задержан областной депутат, а также сын бывшего губернатора — Андрей Левченко. Ему вменяется мошенничество. Задержанию народного избранника предшествовали претензии к компании «Звезда» — исполнителю ряда крупных лифтовых контрактов. Заявлялось об аффилированности фирмы с Левченко.

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В отношении Андрея Левченко также введён первый этап процедуры несостоятельности — реструктуризация долгов.