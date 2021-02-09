Нью-Йорк, США, , 03:51 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США по итогу торгов 8 февраля выросли на фоне позитивных ожиданий участников рынка.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 237,52 пункта (0,76%), до уровня 31 385,76 пункта. S&P 500 прибавил 28,76 пункта (0,74%), поднявшись до уровня 3915,59 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос на 131,35 пункта (0,95%), поднявшись до уровня 13 987,64 пункта.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI к концу дня поднялись на $0,26 (0,45%), до уровня $58,23 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в ходе утренних торгов на лондонской бирже ICE цены на нефть марки Brent с поставкой в апреле выросли на 1,11%, до $60 за баррель.

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