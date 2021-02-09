Копенгаген, , 03:28 — REGNUM Строительство двух ниток газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании должно быть завершено до конца апреля. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба Датского агентства по мореплаванию.

Укладка труб будет осуществляться при помощи баржи «Фортуна» у острова Борнхольм. Кроме того, при строительстве задействуют корабли «Мукран» и «Балтийский исследователь».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля судно «Фортуна» приступила к работам по укладке Nord Stream 2 в водах Дании.

Ранее вице-премьер России Александр Новак выразил уверенность, что проект «Северный поток — 2» будет достроен до конца.

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