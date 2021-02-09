Нью-Йорк, США, , 03:34 — REGNUM Стоимость криптовалюты Bitcoin во время торговой сессии 9 февраля — «дня рекордов» — преодолела уровень $47 тысяч, установив новый, уже третий исторический максимум. Это следует из данных торгов на площадке CoinDesk.

По данным на 03:04 мск стоимость биткойна достигла значения $47 197,07. В 03:05 криптовалюта достигла пика — $47 454,20. После этого её цена немного откатилась вниз и в 03:23 мск биткойн торгуется по цене $47 050,78.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Tesla, производящая электромобили, приобрела биткоинов на сумму $1.5 трлн и планирует начать принимать криптовалюту в качестве платы за свои услуги.

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