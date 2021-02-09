Москва, , 03:11 — REGNUM Решением арбитража Москвы «Международный коммерческий банк», лишившийся лицензии в ноябре 2020 года, будет принудительно ликвидирован. Иск Центробанка РФ признан обоснованным и в отношении кредитной организации начали процедуру принудительной ликвидации. Вердикт ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Судья Петрушина назначила ликвидатором банка, занимавшего по размеру активов 299-е место в РФ, государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». С должника взыскали в доход бюджета госпошлину — 6 тыс. рублей.

В материалах дела уточнялось, что на дату отзыва лицензии на корреспондентском счете компании есть 61 597 436,44 рубля, а размер обязательных резервов кредитной организации депонированных в Банке России — 11 516 000 рублей.

Напомним, лицензия у банка была отозвана 13 ноября 2020 года. Среди причин называлось то, что свыше 70% кредитного портфеля — низкокачественные ссуды, которые к тому же многократно реструктурировались «с целью сокрытия реального уровня просроченной задолженности».

Акционерами банка были шесть физлиц. Владимиру Кутовому принадлежало 49,99%, а Николаю Власову — 29,99%.