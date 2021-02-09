Нью-Йорк, США, , 02:29 — REGNUM Криптовалюта Bitcoin в ходе торговой сессии 9 февраля впервые преодолела уровень $46 тысяч. Это следует из данных торгов на площадке CoinDesk.

По данным на 02:19 мск стоимость биткойна достигла значения $45 601,85. В 02:21 мск криптовалюта торговалась уже по цене $45 691,78. В 02:24 мск биткойн преодолел стоил уже $46 014,10.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость криптовалюты Bitcoin во время торговой сессии 9 февраля впервые преодолела уровень $45 тысяч, установив новый

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