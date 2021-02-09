Вашингтон, , 02:22 — REGNUM Американские санкции против Венесуэлы поспособствовали экономическому спаду в Боливарианской Республике с 2015 года. Об этом сообщается в докладе Управления отчетности правительства США.

По данным ведомства, экономический спад в Венесуэле наблюдался около десяти лет. Однако после введения санкций в 2015 году ускорили темпы сокращения ВВП Боливарианской Республики. Утверждается, что к 2019 году темп сокращения ВВП снизился до — 35%.

«Санкции, особенно в отношении государственной нефтяной компании в 2019 году, вероятно, поспособствовали более резкому спаду венесуэльской экономики, главным образом за счет сокращения поступлений от производства нефти», — отмечает управление.

При этом ведомство утверждает, что США неоднократно консультировались с гуманитарными организациями. В частности, их интересовало негативное влияние санкций против Венесуэлы. Отмечается, что полученные данные помогли немного смягчить негативные последствия от экономических ограничений.