Нью-Йорк, США, , 02:15 — REGNUM Стоимость криптовалюты Bitcoin во время торговой сессии 9 февраля впервые преодолела уровень $45 тысяч, установив новый исторический максимум. Это следует из данных торгов на площадке CoinDesk.

По данным на 01:49 мск стоимость биткойна достигла значения $45 012,37. После некоторого снижения криптовалюта вернулась к достигнутой отметке и в 02:05 мск торговалась уже по цене $45 040,41, после чего вновь немного откатилась вниз.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Tesla, производящая электромобили, приобрела биткоинов на сумму $1.5 трлн и планирует начать принимать криптовалюту в качестве платы за свои услуги.

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