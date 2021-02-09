Тегеран, , 06:38 — REGNUM 7 февраля министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил, что мощности нефтехимической промышленности страны достигнут 100 миллионов тонн в год к 2022 году. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 8 февраля.

Зангане выступил с речью на церемонии открытия 14-й Международной выставки пластмассовой промышленности в Тегеране. Он отметил, что доходы Ирана от нефтехимии достигнут 25 миллиардов долларов в год к 2022 году.

Кроме того, министр подчеркнул, что в настоящий момент ведутся дискуссии о том, как довести эту сумму до 37 миллиардов долларов к 2026 году с увеличением производственных мощностей примерно до 133 миллионов тонн в год.

«Как мы и обещали ранее, во втором квартале будут запущены 19 нефтехимических проектов стоимостью $11,4 млрд с ежегодной производительностью 25 млн тонн», — сказал он.

Зангане также подчеркнул: «С начала текущего иранского года, который наступил 21 марта, президент Ирана Хасан Рухани открыл пять нефтехимических проектов с инвестициями в размере 3 миллиардов долларов».