Тегеран, , 06:42 — REGNUM 7 февраля в Тегеране открылась Международная выставка пластмасс, резины, машин и оборудования в присутствии министра нефти Ирана Биджана Зангане, глав парламентских комиссий по энергетике, промышленности и шахтам, а также иностранных послов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Международная выставка «Иран Пласт» является крупнейшим событием индустрии пластмасс в регионе. Сообщается, что международная выставка пластмасс, резины, машин и оборудования продлится до 10 февраля.

В данном мероприятии приняли участие послы России, Сирии, Таджикистана, Ирака, Армении, Кении, Бангладеш, Таиланда, Афганистана и Венесуэлы.

В выставке также приняли участие 67 предприятий по производству сырья, 26 компаний по производству машин и оборудования, 97 фирм по производству продукции и 10 предприятий по техническому и инженерному обслуживанию.

Одновременно с «Иран Пласт» в течение трех недель также будет проходить виртуальная выставка с участием 73 отечественных и 2 иностранных компаний.