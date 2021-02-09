Тегеран, , 06:43 — REGNUM 7 февраля заместитель министра экономики Ирана заявил, что доля ненефтяного экспорта страны составляла 5% в 1979 году, при этом за последние 42 года она достигла 80%. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на конференции экспортеров в Торговой палате Кашана (центральный Иран), Аббас Мемарнеджад заявил, что, хотя объемы экспорта и импорта Ирана уравнялись из-за санкций, прекращение экспорта нефти и расширение ненефтяного экспорта сыграли ключевую роль в укреплении экономики страны.

«Принимая во внимание производство Ирана (1% мирового производства), население (1,5%), территорию (1,5%), природные ресурсы (2%) и торговлю (0,4%), понятно, что Иран имеет значительный потенциал в сфере торговли», — сказал Мемарнеджад.

По его словам, ожидается, что в течение последующих пяти лет Иран стране лидирующей страной в регионе по экспорту товаров. Заявив, что 60 процентов экспорта Ирана приходится всего на пять стран, он подчеркнул, что отчасти это связано с санкциями США.