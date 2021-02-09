Тегеран, , 07:00 — REGNUM Стоимость экспорта иранской стали и чугуна в Китай за девять месяцев текущего иранского календарного года достигла 773 миллионов долларов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 7 февраля.

По данным иранской таможенной службы, 15% иранского экспорта в Китай приходилось на чугун и сталь. Согласно приведённой статистике, Иран экспортировал в Китай медь и медную продукцию на сумму 372 миллиона долларов (7% от всего экспорта).

Национальная иранская компания медной промышленности также сообщила, что экспорт меди из Ирана в прошлом году превысил 1 миллиард долларов, и этот показатель вырос в два раза по сравнению с показателями двухгодичной давности.

Тегеранская торговая палата объявила, что за девять месяцев текущего иранского календарного года было экспортировано соли, серы, почвы, камня, чугуна, цемента и извести на сумму 79 миллионов долларов.

Иран экспортировал в Китай товары на сумму 6,4 миллиардов долларов, при этом импортировав из этой страны продукцию стоимостью 7 миллиардов долларов.