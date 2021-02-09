Вашингтон, , 06:57 — REGNUM Компания Apple должна последовать примеру Tesla и сделать ставку на биткоины, уверены специалисты в RBC Capital Markets. Об этом 8 февраля пишет Bloomberg.

Производитель iPhone может создать новое пространство для развития, если разработает «Apple кошелек», принимающий криптовалюту, рассказал аналитик из RBC Capital Митч Стивенс.

«Очевидно, что собственный криптовалютный кошелек, это многомиллиардная возможность для компании, c годовым доходом более $40 млн», — объяснил Cтивенс.

Такие компании как Square и PayPal, на равне с обменником цифровых валют Coinbase, уже узаконили денежный обмен, как систему бизнеса. Так что теперь Apple сможет прийти на готовенькое и сразу получить часть доли в индустрии. В добавок, экосистема Apple уже имеет необходимую систему безопасности, которая есть у всех больших конкурентов.

Комментарий RBC пришёлся на то время, когда компании проявили сильный интерес к биткоинам и другой криптовалюте. Известным примером является покупка компанией Tesla биткоинов на $1,5 млрд. После вложения Tesla котировки биткойна на онлайн-биржах взлетели более чем на $5 тыс.

Напомним, что представители Tesla сообщили утром 8 февраля, что интерес компании к биткоинам и «другим аналогам криптовалюты» будет только рости.