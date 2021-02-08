Подгорица, , 20:40 — REGNUM Правительство Черногории расторгло семь концессионных соглашений, которые предусматривали строительство малых гидроэлектростанций (МГЭС), сообщило министерство капитальных инвестиций.

«Прекращены контракты на строительство малых ГЭС на следующих водотоках: река Журичка в Плаве, Бистрица в Биело Поле, Буковица в Шавнике, река Режевича в Будве, Левишка и Раштак в Колашине», — сообщили в министерстве.

Таким образом, правительству придется выплатить компенсацию инвесторам, но они еще не знают, о какой сумме идет речь.

«Спонтанное планирование строительства малых гидроэлектростанций в конечном итоге окажет негативное влияние на всех граждан, поскольку до сих пор в хозяйственный суд было подано пять исков о возмещении ущерба», — сказали в министерстве.

В министерстве говорят, что нынешнее правительство не выдаст новых концессий на строительство малых гидроэлектростанций.