Москва, , 20:36 — REGNUM Россельхознадзор ввёл запрет на поставки в Россию птицеводческой продукции из Среднечешского края Чехии из-за ухудшения ситуации с птичьим гриппом в этом регионе, сообщает 8 февраля пресс-служба ведомства.

Как уточняется, под запрет попадают мясо птицы и все виды готовой птицеводческой продукции, за исключением товаров подверженных обработке, живая птица и инкубационное яйцо, корма и кормовые добавки для птиц, а также бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц.

Кроме этого, вводится запрет на транзит по территории России живой птицы из указанного региона Чехии.

Сообщается, что ввоз продукции указанных категорий из регионов Чехии, на которые не распространяется запрет, по-прежнему может осуществляться в сопровождении документации, оформленной в соответствии с указаниями Россельхознадзора.