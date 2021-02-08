Подгорица, , 20:34 — REGNUM Коммерческие банки, согласно предварительным результатам деятельности, по итогам 2020 года получили прибыль в размере 22,7 миллиона евро, что более чем на половину меньше, чем в конце 2019 года, когда они были получили прибыль в 48,6 миллиона евро.

Об этом изданию Vijesti официально сообщили в Центральном банке (CBCG).

В 2020 году 13 банков работали на черногорском рынке до декабря, когда были официально объединены CKB и Podgoricka banka. Помимо них на рынке действуют Erste, Hipotekarna, Prva, Adiko, NLB, Komercijalna, Universal, Lovćen, Zapad, Zirat и Adratik banka.

Центробанк официально не раскрывает бизнес-данные каждого банка в отдельности."Согласно предварительным ежемесячным данным за декабрь, банковский сектор, несмотря на необычные условия ведения бизнеса, является прибыльным, с чистой прибылью в 22,7 миллиона евро на конец 2020 года.