Киев, , 20:01 — REGNUM Нацбанк Украины, несмотря на экономический кризис, своим постановлением повысил лимит на вывод валюты за границу со 100 тыс. евро до 200 тыс. евро в год для физических лиц, сообщил в своем комментарии 8 февраля украинский экономист Александр Гончаров.

Эксперт уточняет, что документ уже вступил в силу с 5 февраля.

«Всё это делается в условиях системного экономического кризиса в Украине, когда по итогам 2020 года репатриация дивидендов за границу увеличилась на 19,4% до 3,7 млрд долл США по сравнению с 2019 годом, хотя аналитики НБУ уверяли, что из Украины уйдет за год всего около 0,5−1,1 млрд долларов США», — отмечает специалист.

Также Гончаров напоминает, что в прошлом 2020 году объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины рухнули в 20 раз.

«Зато в текущем 2021 году нам, налогоплательщикам, предстоит выплатить по долгам до 16 млрд долл США. Украинский рынок ОВГЗ) облигаций внутреннего займа) явно перегрет, а темпы падения украинской экономики усиливаются… мы находимся в режиме устойчивого саморазрушения», — констатировал экономист.

ИА REGNUM напоминает, что ранее стало известно, что министерство финансов Украины экстренно изменило планы и на ближайших аукционах 9 февраля дополнительно предложит самые «длинные» 6-летние облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), а спустя неделю — 2-летние долларовые ОВГЗ и годичные ОВГЗ в евро. Причины такого решения в ведомстве не пояснили.