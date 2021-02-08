Саранск, , 19:53 — REGNUM В Саранске планируется открыть центр компетенций Федерального казначейства, которому будет передано ведение бюджетного учёта федеральных органов исполнительной власти шести регионов Приволжского федерального округа. Об этом сообщает пресс-служба правительства Мордовии.

Эта тема обсуждалась в ходе встречи главы Федерального казначейства Романа Артюхина и врио главы республики Артема Здунова. Планируется, что в дальнейшем центр будет вести бюджетный учет и региональных органов исполнительной власти, и государственных учреждений.

«Наша республика получит 300 рабочих мест для профессиональных бухгалтеров и экономистов» — подчеркнул руководитель Мордовии.

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время в республике функционируют несколько центров компетенций. В частности, на базе Фонда развития промышленности создан Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК). Помогает вести личные подсобные хозяйства Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Также работает Государственное казенное учреждение Мордовии Центр компетенций в сфере ЖКХ и энергетики.