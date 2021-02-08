Москва, , 19:39 — REGNUM Одна из причин того, что граждане РФ в 2020 году стали чаще интересоваться состоянием своей кредитной истории, может быть связана с действиями разного рода мошенников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявил доцент кафедры экономической теории МГОУ, заместитель декана экономического факультета по научной работе Михаил Лавров.

«Причины же увеличения количества запросов граждан о состоянии кредитных историй могут лежать в различных плоскостях. Прежде всего, это работа регулятора и участников рынка, которые в рамках развития финансовой грамотности стали активно продвигать информацию о возможности на платной или бесплатной основе посмотреть свой отчет о кредитной истории, — сказал лавров. — Во-вторых, совершенствование инфраструктуры. Возможность буквально в два клика получить, к примеру на портале «Госуслуги», данные о том, в каких бюро кредитных историй ведется учет информации о тебе, — это важный повод получить отчет, в том числе исходя из простого любопытства».

В-третьих, как пояснил Лавров, следует упомянуть активизацию разного рода мошенников.

«Например, пользуясь несовершенством актуального законодательства от лица гражданина удаленно берется микрозайм, и потом уже через несколько месяцев, когда формально такой кредит передан коллекторам, гражданин сталкивается с требованием о выплате «долга» и процентов и штрафов по нему, — сказал Лавров. — Такая недобросовестная практика приводит к тому, что из-за данных о задолженности, поданных микрофинансовой организацией в бюро кредитных историй, до минимальных значений падает персональный кредитный рейтинг, и гражданин сталкивается с проблемами в дальнейшем использовании кредитных продуктов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что Россия пока не так закредитована, как крупнейшие мировые экономики, поэтому рост числа запросов о кредитных историях подтверждает рост финансовой грамотности и востребованности кредитных инструментов у населения.

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