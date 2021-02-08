Москва, , 19:37 — REGNUM Пока в РФ нельзя делать выводов о возрождении фитнес-индустрии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал новость о том, что в январе 2021 года российские фитнес-центры нарастили посещаемость и уровень продаж.

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«Январские данные всегда искажают существующую динамику. Это праздничный месяц, и люди хотят отдохнуть от коронавирусной атаки. В принципе это позитивный сигнал, но особых выводов о возрождении фитнес-индустрии сделать нельзя, — сказал Остапкович. — Фитнес-индустрия занимает незначительное место в российской экономике. С тем, что рост может начаться и продолжиться до 2023 года, я абсолютно согласен. Но пока это не устойчивый рост, а компенсационный, который восполняет потери 2020 года. Надо посмотреть еще два-три месяца динамики занятости и походов в индустрию».

Что касается роста посещений, то, как пояснил Остапкович, это будет зависеть в первую очередь от психологического состояния людей, а также от вакцинации и маршрута коронавируса, его новых мутаций.

«Если удастся провакцинировать 60% населения, то будет рост посещений», — подытожил Остапкович.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России фитнес-индустрия оказалась одной из самых пострадавших во время пандемии коронавируса.

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