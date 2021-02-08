Москва, , 18:44 — REGNUM О планах российских властей дополнительно выделить на социальные расходы не менее 500 млрд рублей в преддверии выборов сообщает 8 февраля Reuters.

Информация, как сообщается, поступила от двух источников в российском правительстве.

Один сказал, что президент страны Владимир Путин объявит о новых антикризисных мерах в послании Федеральному собранию. Речь идёт о расходах из бюджета в размере 0,5% от прогнозируемого ВВП на 2021 г.

По словам источников, эти деньги власти намерены потратить на улучшение социальных условий, чтобы жители страны ощутили заботу о них российского руководства и понимание им ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что дата ежегодного послания Путина Федеральному собранию ещё не определена.

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