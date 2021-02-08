Тюмень, , 18:39 — REGNUM В Тюменской области с 1 февраля 2021 года проиндексировали размеры социальных пособий по материнству и от несчастных случаев на производстве на 4,9%. Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Тюменской области.

Отмечается, что пособия индексируются согласно уровню инфляции в России, которая в 2020 году составила 4,9%, а также с учётом районного коэффициента (для жителей Уватского района — 50%, для остальных — 15%).

Единовременное пособие при рождении ребенка, к примеру, стало больше на одну тысячу рублей и составило 21 719,27 рублей (28 329 рублей для Уватского района). Полную информацию об индексации пособий можно получить на сайте ведомства.