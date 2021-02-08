Москва, , 18:56 — REGNUM Рынок недвижимости в Москве больше не может идти вверх. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов, комментируя информацию о первом за полтора года снижении цен на квартиры в новостройках Москвы.

Смотровая площадка «Panorama 360» в Москва-Сити Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В 2018 и 2019 году был и рост продаж и цен, и все это радовало застройщиков, которые верили, что все это будет продолжаться бесконечно», — отметил Колташов.

Однако эти ожидания не оправдались, заявил экономист. По его оценке, цена за квадратный метр в Москве завышена по сравнению с доходами населения, и по этой причине просто рынок не может идти вверх.

«К тому же начинает развиваться спрос в регионах. И он очень сильно рос в 2020 году и здесь этот самый 10% рост цен на недвижимость сделали регионы, Москва в рост не вложилась и застой московского рынка может оказаться длительным. Очень высоко поднялись цены и опустились доходы», — сказал Колташов.

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