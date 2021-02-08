Нижний Новгород, , 18:38 — REGNUM Правительство России разрешило аэропорту «Стригино» возобновить обслуживание международных авиарейсов, начиная с 8 февраля. Об этом сообщили в администрации аэропорта Нижнего Новгорода.

Аэропорт «Стригино». Нижний Новгород Bestalex

Первым международным направлением из нижегородской воздушной гавани после длительного перерыва станет маршрут Нижний Новгород — Ереван. Улететь в столицу Армении можно будет уже с 12 февраля.

Рейсы из столицы Приволжья в город Ереван будут выполняться с частотой раз в неделю по пятницам. Обратно рейсы планируется выполнять по субботам.

Полеты в армянскую столицу будет выполнять авиакомпания «Икар» на авиалайнерах Embraer 190, способных вместить до 110 пассажиров.

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