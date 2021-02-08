Москва, , 18:52 — REGNUM Стоимость недвижимости в Москве будет снижаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист Василий Колташов, комментируя сообщения о первом за полтора года снижении цен на квартиры в новостройках Москвы.

Московская недвижимость Дарья Антонвоа © ИА REGNUM

«Несомненно, московский рынок недвижимости будет двигаться вниз», — заявил Колташов.

По его оценке, этот процесс не будет быстрым, поскольку рынок жилья в Москве очень медленный.

«Но снижение будет тянуть за собой и уже тянет рынок Подмосковья, где точно также все сильно переоценено. Здесь уже было снижение на вторичном рынке цен, небольшое. Покупать недвижимость в Москве очень дорого, особенно с учётом упавших доходов населения за 2020 год, да и восстановление доходов в 2017—2019 годах было очень ограниченным, потому что потери наш покупатель понес значительные в 2014—2016 годах», — сказал Колташов.