Москва, , 18:34 — REGNUM Зафиксированное в январе первое за полтора года снижение стоимости квартир в московских новостройках является сезонным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Квартиры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Снижение цен на новостройки в январе — это сезонность, а не устойчивая тенденция. В продажах январь самый «мертвый» месяц, и поэтому снижение цены на 0,3% после «горячего» декабря — это сезонная коррекция, а не новая тенденция. Тем более мы видим рост новых договоров долевого участия на 13,7% в годовом выражении», — сказал экономист.

Пока действует программа льготной ипотеки, рынок будет оставаться перегретым, считает глава РАСПП. Первых скидок стоит ожидать в июле-августе 2021 года, это будет вторая сезонная коррекция, после динамика цен на недвижимость будет определяться сугубо экономическими факторами, а именно динамикой реальных доходов населения и динамикой номинального ВВП. Пока обстоятельства говорят за темпы роста ниже среднемирового уровня, поэтому долгосрочный прогноз по цене на недвижимость — это уровень инфляции, возможно, чуть ниже, подытожил Манкевич.