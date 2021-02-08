Москва, , 18:00 — REGNUM Ситуация, когда восстанавливающийся российский строительный комплекс на фоне 15-процентного роста цен на жилье не может найти строителей, свидетельствует о наличии накопленного дисбаланса, требующего более рыночного и конкурентного подхода к этапам строительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов, комментируя новость о том, что на московских строительных площадках образовался дефицит рабочих рук.

«Девелоперов можно понять. У них имеется бизнес-план для каждой конкретной застройки с уже проданными квартирами, поэтому увеличивать затраты им экономически невыгодно, но качество строительства и соблюдение сроков должно оставаться в приоритете, а задача государства — добавить этой отрасли еще один приоритет — российский работник, — сказал Ордов. — Есть множество способов, как этого добиться, но лучше всего не разнарядкой, а экономическими стимулами и регуляторными мерами, включая требования к условиям проживания, наличие высокой платы за трудовую визу и т. п.»

Главная задача, как пояснил Ордов, сформировать более справедливый рынок труда для строительных специальностей в России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что дороговизна жизни в крупных городах РФ и низкие заработные платы привели к тому, что российский стройкомплекс стал проигрывать конкурентную борьбу за иностранную рабочую силу.

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