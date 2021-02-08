Москва, , 17:35 — REGNUM Процедуре банкротства в России нужна модернизация. Об этом 8 февраля заявила адвокат Валентина Дублина в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Эксперт прокомментировала проводимую Федеральной налоговой службой (ФНС) политику по цифровизации института банкротства. Согласно материалам СМИ, за десять лет действительное оздоровление наступило лишь в случае 0,2% процедур. В 98% случаев был создан дополнительный долг, а наиболее частым итогом является банальное списание долгов.

«Причиной растущих потерь кредиторов и низкой эффективности процедуры оздоровления является устаревшая система проведения процедуры банкротства. В первую очередь, следствием ее отсталости и неадекватности современным реалиям являются серьезные финансовые потери бизнеса из-за постоянных проверок контрагентов и попыток возмещения ущерба от потери активов. Процедура банкротства в современном виде не является прозрачной, и выгодно это лишь определенной категории предпринимателей, которые получают возможность скупки активов за бесценок. В результате наносится финансовый ущерб и бизнесу, и государственной экономике в целом», — сказала адвокат.

По её словам, сложно не согласиться с мнением о необходимости модернизации и цифровизации процедуры банкротства.

«Она должна стать максимально открытой и понятной для бизнеса и граждан, что позволит избежать злоупотреблений и повысит процент действительно «выздоравливающих» компаний и предпринимателей. Однако техническая сторона решения проблемы — отдельный аспект, но потребуется и приведение в надлежащее состояние законодательства о банкротстве. Цифровизация банкротства и открытость его процедуры должна быть прописана на законодательном уровне», — отметила Дублина.

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