Бишкек, , 17:13 — REGNUM В столицу Киргизии прибыл первый за время пандемии железнодорожный состав с 47 контейнерами с товарами из Китая. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщил вице-премьер-министр Артем Новиков на своей странице в Facebook.

По словам высокопоставленного чиновника, закупленные киргизскими предпринимателями китайские товары доставлены прямым железнодорожным экспрессом из города Урумчи.

«Как вы знаете, на протяжении последних трех месяцев проводились переговоры с Китаем по увеличению количества грузовых перевозок на территорию Киргизии. Достигнуты договоренности по двум поездам в месяц, это уже подтвержденный объем, порядка 100 контейнеров, которые будут доставляться», — подчеркнул он.

Также вице-премьер отметил, что на пограничном пункте «Иркештам-автодорожный» до конца февраля будет завершена работа с китайской стороны по строительству современных складов и дезинфекционных пунктов, что позволит увеличить объем автотранспорта, который будет проезжать границу с нынешних 5 — 10 до 30 машин в день.

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