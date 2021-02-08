, 16:53 — REGNUM Дороговизна жизни в крупных городах РФ и низкие заработные платы привели к тому, что российский стройкомплекс стал проигрывать конкурентную борьбу за иностранную рабочую силу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что московские строительные площадки стали испытывать дефицит рабочей силы в несколько десятков тысяч человек.

«Безусловно, проблема ограничений на передвижение гастарбайтеров явно отразилась на строительной отрасли, но и проблема девальвации рубля тоже подкосила заинтересованность иностранных специалистов в работе именно в России, — сказал Ордов. — Дороговизна жизни в крупных российских городах и низкие заработные платы привели к тому, что российский стройкомплекс стал проигрывать конкурентную борьбу за иностранную рабочую силу. Казалось бы, что может помешать наконец-то заполнить вакансии жителями РФ, особенно на фоне резкого роста безработицы в России во II квартале 2020 года?»

Но, как пояснил Ордов, несмотря на экономический кризис, рынок труда в России остается рынком работника, то есть работодатели всегда находятся в поиске квалифицированного, ответственного и образованного сотрудника.

«Эти люди получают более высокую оплату и пользуются иными преимуществами своего положения. Они вряд ли согласятся на переезд в сомнительные бытовые условия и ненормированный рабочий график за несоразмерно малую зарплату», — пояснил Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, из всех отраслей российской экономики дефицит рабочей силы особенно больно ударил по строительной.