Мадрид, , 17:31 — REGNUM Спустя почти 20 лет после того, как Испания перешла на использование евро, количественного сближения с экономическими показателями Германией не произошло. Однако в то же время экономики стран Восточной Европы успешно приближаются к показателям Испании. Об этом сообщила газета El País.

В 1990-х Чехия имела дело с пережитками коммунизма и производила лишь две трети богатства Испании. Но всего за три десятилетия ей удалось превзойти испанскую экономику с точки зрения ВВП на душу населения по паритету покупательной способности. Эстония, Литва и Словения также близки к тому, чтобы превзойти Испанию по этому показателю.

ВВП Испании на душу населения вырос на 50% за последние 30 лет. Но этот показатель значительно увеличился в некоторых других странах, особенно в Восточной Европе. Между тем, разрыв, отделяющий Испанию от Германии, увеличился после финансового кризиса 2008 года и сейчас находится на уровне 1997 года. Другими словами, почти через 20 лет после введения евро сближения с показателями Германии не произошло, экономика которой все еще примерно на 25% богаче испанской.