Москва, , 17:16 — REGNUM С экономической точки зрения наиболее перспективным для инвестиций российского бизнеса регионом Китая является Гонконг. Об этом сообщается в специальном исследовании Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП).

Рейтинг был составлен на основе анализа 39 различных показателей. Среди прочего учитывались уровень и динамика экономического развития регионов Китая, интенсивность их текущего уровня взаимодействия с Россией, а также показатели финансовой инфраструктуры, налоговый режим и социальное развитие.

В итоге первое место занял Гонконг. Следом за ним идёт провинция Гуандун (административный центр город Гуанчжоу). Замыкает тройку лидеров город центрального подчинения Шанхай. Аутсайдерами рейтинга стали Тибетский автономный район, Цзянси, Нянся-Хуэйский автономный район, Цинхай, Юннань и Хайнань.

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