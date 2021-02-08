Москва, , 16:39 — REGNUM В январе 2021 года средняя стоимость квадратного метра в московских новостройках снизилась по сравнению с декабрём 2020. Такие выводы содержатся в исследовании, подготовленном ЦИАН.

Цена квадратного метра в столице упала на 0,3% — с 233,7 тыс. рублей до 233,1 тыс. рублей. Снижение стоимости недвижимости в новостройках Москвы произошло впервые с сентября 2019 года. В годовом выражении стоимость квартир в московских новостройках увеличилась на 16%.

В январе 2021 года в столице было зарегистрировано 5,62 тыс. договоров долевого участия. По сравнению с последним месяцем 2020 года их количество сократилось на 47,5%. Однако в годовом выражении их число увеличилось на 13,7%.

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