Москва, , 16:22 — REGNUM Граждане РФ загнаны в кредитную кабалу и вынуждены брать и новые займы, чтобы хоть как-то поддержать потребление. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал новость о том, что российские судебные приставы рассмотрели за 2020 год на 2,4 млн больше дел о взыскании задолженности в пользу банков.

«Это очень существенный рост, который свидетельствует о падении уровня жизни людей, — сказал Делягин. — Это в первую очередь социальная проблема. Люди загнаны в кредитную кабалу и не имеют возможности нормально жить. И естественно, это очень внятный сигнал о необходимости кредитной амнистии. Конечно, кредитная амнистия не всем, а примерно 80% граждан, которые имеют текущий доход ниже 25 тысяч рублей на человека, то есть ниже реального прожиточного минимума».

Как полагает Делягин, показатель задолженности граждан перед банками будет расти.

«Люди в основной своей массе берут кредиты не потому, что они глупые, а потому, что это единственный способ поддержать потребление. А государство вести борьбу с бедностью не будет. Государство работает на банки и против народа Российской Федерации», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российские судебные приставы рассмотрели за 2020 год 12,9 млн дел о взыскании задолженности в пользу банков.

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