Москва, , 16:05 — REGNUM В России фитнес-индустрия оказалась одной из самых пострадавших во время пандемии коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявил член регионального отделения «Партии Роста» по Красноярскому краю, член Федерации бодибилдинга Красноярского края Александр Сулименко. Так он прокомментировал новость о том, что российская фитнес-индустрия постепенно оживает после пандемии, но к докризисным показателям пока не вернулась.

«Информация о восстановлении российской фитнес-индустрии выглядит достаточно оптимистичной. Эта сфера является одной из самых пострадавших отраслей в результате вводимых ограничительных мер. При этом данная отрасль является не последней по важности, так как речь идет о здоровье нации. Также эта отрасль создает около 750 тысяч рабочих мест по стране, — сказа Сулименко. — Тренд последних лет на здоровый образ жизни позволит быстро, в течение года, восстановить посещаемость залов практически до докризисного уровня. Естественным препятствием к восстановлению посещаемости может быть сокращение фитнес-центров по причине банкротства».

К сожалению, как подчеркнул Сулименко, такое же быстрое восстановление показателей продаж невозможно.

«Большинство фитнес-центров, во-первых, замораживало абонементы клиентов на время локдауна, а во-вторых, предлагало своим клиентам годовые абонементы со значительным дисконтом, чтобы хоть как-то выжить в условиях ограничений, — сказал представитель федерации. — Таким образом, потребность в приобретении клубных карт сдвинулась на срок от нескольких месяцев до года. Думаю, что к концу 2022 года показатели продаж вернутся практически на доковидный уровень. Конечно, при условии, что не будет нового полного локдауна и временных ограничений в работе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в фитнес-центрах могут появиться программы постковидной реабилитации.

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