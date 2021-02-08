Киев, , 16:03 — REGNUM За восемь дней февраля цена электроэнергии на Украине на «рынке на сутки вперед» увеличилась на 17,6% по сравнению со средней ценой за январь, сообщили 8 января украинские СМИ со ссылкой оператора рынка.

Согласно источнику, такой рост цены произошел на фоне дефицитов угля на складах ТЭС и множественных аварийных остановок энергоблоков ТЭС страны.

СМИ напоминают хронологию аварий: 2 февраля произошла аварийная остановка блоков на Запорожской ТЭС и Кураховской ТЭС (обе принадлежат энергетическому холдингу ДТЭК Рината Ахметова). Вечером 3 февраля в результате аварии была полностью остановлена Запорожская ТЭС, через два дня там же аварийно был остановлен блок №1 Запорожской ТЭС. 6 февраля на электростанциях ДТЭК были выведены в аварийный ремонт еще два энергоблока: на Ладыжинской и Добротворской ТЭС. Всего по состоянию на 7 февраля в аварийном ремонте находилось 9 энергоблоков, еще 6 энергоблоков не работали из-за отсутствия топлива.

Дефицит электроэнергии покрывается импортом из Белоруссии.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в феврале депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуги народа», глава парламентского комитета по энергетике Андрей Герус заявил, что с помощью импорта электроэнергии «балансируется ситуация» в украинской энергосистеме, которая этой зимой внезапно осталась без запасов угля. По его словам, именно импорт электроэнергии спасет Украину от веерных отключений электроэнергии, которые весьма вероятны в феврале из-за сильных морозов.

3 февраля национальная комиссия Украины по энергетике и тарифам сообщила, что ситуация с запасами угля на складах ТЭС Украины остается критической, и ежедневное уменьшение запасов может спровоцировать возникновение общесистемной аварии в объединенной энергосистеме страны.