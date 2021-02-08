Анкара, , 16:03 — REGNUM Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто 8 февраля прибыл с официальным визитом в Турцию для обсуждения венгерских инвестиций в сфере медицины. Он заявил, что эти инвестиции в размере двух миллионов долларов в развитие турецкой медицинской индустрии являются первыми в истории отношений с Турцией. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

«Я считаю эти инвестиции одним из поворотных моментов турецко-венгерского экономического сотрудничества, который несет в себе большой потенциал», — подчеркнул министр по развитию промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.

Варанк также выразил удовлетворение тем, что первые инвестиции Венгрии в Турции будут реализованы именно в медицинском секторе.

«Я хочу отметить, что эти инвестиции являются отражением доверия наших венгерских друзей к экономическому потенциалу и политической стабильности нашей страны», — указал он.

В рамках встречи обсуждались инвестиции венгерской медицинской компании Medicor, которую, по словам Сийярто, привлёк высокий потенциал Турции.

«Надеюсь, мы станем свидетелями того, что деятельность компании Medicor начнётся в 2022 году. Я приглашаю своего дорогого друга Сийярто в нашу страну, чтобы вместе принять участие в открытии завода», — заявил Варанк.