Москва, 8 февраля 2021, 15:58 — REGNUM В долгосрочной перспективе запланированное введение плавающей пошлины на вывоз зерна из России приведёт к падению доходов производителей пшеницы на 4−4,5 тыс. рублей на тонну. Об этом 8 февраля в ходе онлайн-конференции сообщил президент союза Аркадий Злочевский.
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В этой связи Российский зерновой союз обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не поддерживать ужесточение мер по ограничению экспорта зерна из России. Кроме того, представители союза также просят ограничить действие уже введённых мер текущим сельскохозяйственным сезоном.
В письме, выдержку из которого приводит «Интерфакс» отмечается, что в условиях опережающего роста стоимости всех используемых ресурсов необходимо решить вопрос о компенсации части выпадающих доходов сельхозпроизводителей, а также отказаться от ограничений, направленных на искусственную поддержку других отраслей АПК, в том числе экспорта их продукции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство сельского хозяйства России предложило повысить пошлину на экспорт пшеницы с 15 марта 2021 года в размере €45 за тонну, на кукурузу — €25 за тонну, на ячмень — €10 за тонну, на рожь — 0%. При этом внутриквотные ставки с 15 февраля 2021 года было предложено оставить без изменений: на пшеницу — в размере €25 за тонну, на кукурузу, ячмень и рожь — 0%.
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В итоге было решено, что с 1 марта по 30 июня вывозные пошлины на пшеницу из России составят €50 за тонну. С 15 марта по 30 июня также устанавливаются пошлины на кукурузу — €25 за тонну, на ячмень — €10 за тонну. Экспорт зерновых свыше квоты, определённой на уровне 17,5 млн тонн, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем €100 за тонну.
Как заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, увеличение пошлин на экспорт пшеницы из России повлиял на стоимость зерна на глобальных рынках сильнее, чем коронавирус и другие факторы.