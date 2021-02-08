Москва, , 15:52 — REGNUM В России, несмотря на расчленение РАО «ЕЭС», так и не появился конкурентный рынок электроэнергии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявил руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Мурманской области, предприниматель, экономист Николай Пальченко.

«Нам говорили, что расчленение РАО «ЕЭС» нужно для того, чтобы создать в России конкурентный рынок энергии, который будет подчиняться законам спроса и предложения, а вышло наоборот. Мы получили несколько посредников между генераторами энергии и конечным потребителем. Кроме всего прочего, это резко ограничило реальные возможности государства контролировать цены, — сказал Пальченко. — Насколько обоснована конечная цена электроэнергии? Какая там, к примеру, коррупционная составляющая и где? Нет ли необоснованных затрат, а если есть, то какие и сколько?»

Как подчеркнул Пальченко, ещё до реформы энергетики государство не имело достоверных ответов на эти вопросы, и контролирующие органы были вынуждены полагаться на те данные, что им дают «контролируемые».

"После реформы ничего не изменилось. Количество контролируемых выросло, что ещё больше усложнило задачу контроля, — посетовал предприниматель. — Если бы был создан реальный конкурентный рынок, то ценообразование на нем происходило бы в соответствии с законами спроса и предложений. Рынок регулировал бы сам себя. Но его нет, и нет никаких причин думать, что он появится хотя бы в ближайшем будущем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Пальченко объяснил, что власти РФ в принципе могли бы взять под контроль ценообразование электроэнергии, но для этого им пришлось бы начать жестко контролировать расходы всех предприятий в цепочке.

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